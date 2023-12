Täna on viimane päev Infortari aktsiate märkimiseks

„Oleme kasvanud Eesti üheks suurimaks ettevõtteks ja tahame anda hoogu oma rahvusvahelisele laienemisele Läänemere piirkonnas. Investorile tähendab see võimalust osa saada kriisides ja inflatsioonis karastunud, nii reaalset vara kui kasvupotentsiaali pakkuvast portfellist, kus riskid on jagatud mitme tegevusvaldkonna vahel,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

LHV investeerimispanganduse juhi Mihkel Torimi sõnul omab Infortar strateegilisi varasid energeetika ja transpordi sektoris, tegemist on Eesti ühe suurema ekspordimootoriga. „Ettevõte on oma investeerimiskogemuse ja kiirete otsuste tulemusel pööranud viimased kriisid oma kasuks, laienenud uutele turgudele ja kindlustanud olemasolevates oma positsioone ning omab piirkonnas suurt kasvupotentsiaali,“ lausus Torim.

Ärileht uuris mitmetelt investoritelt, kas Infortari aktsiad on neile atraktiivsed. Loe vastuseid siit .

