Ekspert soovitab pensioni kogumisel võtta eeskuju investeerimisgurust Warren Buffettist

Warren Buffett – liitintressi suurim fänn

Toome päriselulise näite: Buffetti investeeringute keskmine aastane tootlus on 22%. Võrdluseks on tuntud New Yorki riskifondi Renaissance Technologiesi asutaja Jim Simonsi portfelli tootlus 66% aastas. Miks on siis nii, et Buffett on maailma jõukamate inimeste TOP 5 seas ja Simons pole? Vastus seisneb selles, et Buffett alustas investeerimisega juba 11-aastaselt, 1940. aastate alguses, Simons aga 1988. aastal. See tähendab, et suuremast tootlusest hoolimata on liitintress Buffetti kasuks töötanud oluliselt kauem kui Simonsi jaoks, 35 versus 82 aastat liitintressi võlu.