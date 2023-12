Inbanki võlakirjad märgiti mitmekordselt üle. Pank jättis osa rahast lauale

See tähendab, et miinimummaht 6 miljonit eurot märgiti 7,6 korda ning maksimummaht 12 miljonit eurot 3,8 korda üle. Inbank otsustas, et kasutab õigust suurendada emissiooni mahtu, kuid seda mitte täies ulatuses: investoritele jagatakse 8 miljoni euro ulatuses võlakirju. Sarnaselt tegutses hiljuti ka Bigbank, jättes võlakirjaemissioonil 5 miljonit eurot lauale.