Päev börsil: pankade aktsiad vedasid tõusud

Mis veel toimus?

Euroopas on börsidel üldjuhul rahulik päev. Londoni börsiindeks FTSE 100 on tõusnud 0,1%, samas kui Prantsuse CAC 40 ja Saksa DAX on langenud 0,1%. Põhjamaade börsiindeks OMX Nordic 40 on täna langenud 1%. Indeksit on allapoole tõmmanud eelkõige Taani biotehnoloogiaettevõte Genmab (-6,3%) ja Soome-Rootsi puidutööstusettevõte Stora Enso (-4,8%).