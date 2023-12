Woola kaasas 2,5 miljonit eurot ja lõi käed maailma suurima luksuskaupade tootjaga

Investorite seas on ka Future Ventures ja Lemonade Stand, kes on mõlemad olnud Woola investorid alates 2021. aastast, ning lisaks uued ingelinvestorid.

Woola toodab täpsemalt lambavillast pakendimaterjali. „Woola eesmärgiks on vähendada fossiilkütuste kasutamist. Asendame plastpakendid villast valmistatud jätkusuutlike alternatiividega, mis töötavad sama hästi, kuid näevad märgatavalt paremad välja,“ teatas Woola tegevjuht ja kaasasutaja Anna-Liisa Palatu.

Täpsemalt osundab firma probleemile, et aastas toodetakse 141 miljonit tonni plastpakendeid. Sellest vaid 14% kogutakse taaskasutuseks, ent päriselt suudetakse taaskasutada veel tühise osa. Paralleelselt põletatakse või maetakse Euroopa riikides kuni 90% lambavillast – 200 000 tonni villa, mis jääb igal aastal kasutamata, kuna see on tekstiilitööstuse jaoks liialt kare. Woola kasutab neid kahte asja ära, luues villast pakendi, mis asendab plastikut.