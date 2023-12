Päev börsil: euroala inflatsioon näitab taandumismärke

Krüptovarade hinnad on hüppeliselt kasvanud, sest oodatakse ETF-ide ehk börsil kaubeldavate fondide lubamist USA börsidele. Mis need täpsemalt on, kes neid lube taotlevad ja millised on väljavaated, selgitab Polina Brottier, Binance’i esindaja Eestis. Loe lähemalt.