Ekspert: Facebooki kasutamine peaks olema isiklik, mitte Euroopa regulaatorite valik

Kindlasti on olukordi, kus isik on pandud sundseisu töötajana töösuhtes või mõne olulise kauba või teenuse tarbimise suhtes ebavajalikus mahus isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimisel, näiteks mõne elutähtsa teenusega seoses. Sellistel juhtudel tuleks järelevalveasutustel otsustavalt reageerida. Kuid suures pildis on tänaseks mindud liiale.

Kõnealune Facebooki juhtum on selle markantseks näiteks. Mistahes sotsiaalmeediateenus, sh isegi turgu valitseva taustsüsteemiga Facebook, on kaugel millestki eluliselt hädavajalikust. Facebooki kasutamine või sellest loobumine peaks olema isikliku valiku ja sellega seotud isikliku vastutuse küsimus. Kõigile on ka selge, et Meta sugune käesoleva seisuga ligi 900 miljardi suuruse turuväärtusega koloss ei püsi töös annetustest ja heategevusest. Seni on seda olulises osas toitnud veebiturunduse väärtusskaalal üheks olulisemaks instrumendiks olev sihitud reklaam. Selle piiramine Euroopas sunnib otsima võimalusi katta saamata jääv tulu muul moel. Meta plaan oli anda inimestele vähemalt valik, so. jätka nii nagu enne ja anna nõusolek sihitud reklaamiks (so. korjata raha Facebooki reklaamiklientidelt) või maksa.