Eesti Energia börsiplaanide avalikustamine lükkus uue aasta algusesse

„Riigil on tõepoolest soov viia riigiettevõtted börsile. Rahandusvaldkonnast puudutab see Eesti Energia kontserni ettevõtteid. Soov on täiendavalt börsile viia Enefit Green, Enefit OÜ ehk elektri jaemüügi ja laadimistaristu osa ning osaliselt ka Elektrilevi,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

Rahandusministeeriumi info kohaselt plaanib valitsus lähiajal arutada teemat kabinetinõupidamisel, peale mida on võimalik täpsemat infot jagada. Kui eelmine nädal sõnas Võrklaev Äripäevale, et teeb ettepaneku valitsusele uuel nädalal, siis nüüd on selgunud, et see aeg nihkus edasi. Põhjuseks on asjaolu, et sel aastal enam kabinetinõupidamisi ei toimu, mistõttu lükkub teema uue aasta algusesse, esmase prognoosi kohaselt 4. jaanuarile.