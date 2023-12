Infortari aktsia langes esmakordselt alla IPO hinna

Päeva jooksul on nii Swedbank Eesti kui LHV Panga kontode alt olnud rohkem müüjaid kui ostjaid. SEB panga kontode alt on ülekaalus ostjad.

Eile andis Infortar teada, et Swedbank on ostnud turu stabilisaatorina esimestel kauplemipäevadel kokku 11 219 aktsiat. Täpsemalt pakub Swedbank Infortarile IPO korraldamise osana turu stabiliseerimise teenust, mis tähendab, et Swedbankil on õigus omandada börsi kaudu või ka börsiväliselt kuni 180 000 aktsiat. Eesmärk on stabiliseerida börsihinda kõrgemal tasemel kui see oleks ilma sellise tegevuseta. Stabiliseerimistehinguid võib teha ainult hinnaga, mis ei ületa pakkumishinda ehk 26 eurot.