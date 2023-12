Päev börsil: viimasel kauplemispäeval enne jõule oli börs rohkem rohelises kui punases

Mis veel toimus?

Aafrika üks suurimaid naftatootjaid Angola teatas, et lahkub naftakartellist OPEC. Kui esmalt tekitas see nafta hinna languse, kuid seda vaid korraks. Brenti toornafta kaupleb täna 80 dollari juures.

Leedu konkurentsiamet avaldas otsuse, et Ekspress Grupp oli kohustatud enne Lrytase omandamise tehingu elluviimist saama Leedu konkurentsiametilt loa, kuid ei teinud seda. Otsusega määrati Ekspress Grupile 140 460 euro suurune rahatrahv ja kohustus olukorda parandada. Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu märkis, et Ekspress Grupp ei nõustu Leedu konkurentsiameti seisukohtadega ning kavatseb vaidlustada otsuse kohtus. „Vaidluse olemus puudutab seda, kuidas tõlgendada Leedu õigusaktide järgi ettevõtte käibe tekkimise geograafilist jaotust enne tehingut.“

Kui tänavu ulatus Tallinna Vee investeeringute maht umbes 35 miljoni euroni, siis järgmisel aastal on plaanis teha investeeringuid 62 miljoni euro eest. Ettevõtte viimaste aastate investeeringud on suurenenud, eesmärgiga tagada elutähtsa veeteenuse osutamiseks vajalike varade toimepidevus ja tulevikukindlus.

Roheliselt on alustanud kauplemispäeva ka USA börs. Turu avanedes on Dow Jones tõusnud 0,3%, Nasdaq Composite ja S&P 500 0,5%. Kehvemini on läinud Nike’i aktsial, mis on langenud täna 10%. Spordirõivaste tootja avaldas täna, et müügi nõrgenemise tõttu oodatakse, et parasjagu käimasoleval finantsaastal kasvab müügikäive vaid 1%. Nõrgema nõudluse tõttu teatas Nike ka plaanist teha järgmise kolme aasta jooksul kulude kärpeid kokku 2 miljardi dollari ulatuses.