Tallinna Vee uue aasta investeerimisplaan on senise ajaloo suurim

Ettevõtte viimaste aastate investeeringud on suurenenud, eesmärgiga tagada elutähtsa veeteenuse osutamiseks vajalike varade toimepidevus ja tulevikukindlus, märgib ettevõte.

Konkurentsiametis on hetkel taotlus hinna tõstmiseks tänavuse 35 miljoni eurose investeeringute mahu pealt, mis tooks kooskõlastamisel Tallinna Vee eraklientidele ligi 30% kõrgema hinna .

AS Tallinna Vesi investeeringud lähtuvad ettevõtte vajadustest ning on kooskõlas Tallinna linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidega. Investeeringud on suunatud ettevõtte põhitegevusse, eesmärgiga vähendada veetarbimise keskkonnamõju, tagada teenuste toimepidevus ja linnaruumi jätkusuutlik arengu.