Eesti artistid on asunud oma loomingu kaitsele. Kes on sel aastal registreerinud oma kaubamärgi?

Aasta alguses kirjutasime Delfi Ärilehes, et Eesti loomeinimeste huvi oma intellektuaalomandi kaitse vastu on leige. Aasta 2023 on tegelikult toonud aga Patendiametisse rohke saagi muusikute ja ansamblite kaubamärgina registreeritud nimesid. Oma osa selles võib olla viimasel ajal avalikkuses kirgi kütnud kaubamärgitülidel.