Saaga jätkub: mõned omavalitsused läksid vale maamaksumäära korrigeerima, kuid see pole seaduspärane

Samuti jäid mitmed omavalitsused oma otsustes ootele, sest ei oldud veel kindel, milline saab olema maksusüsteem. Lisaks lähtuti määra kehtestamisel mitmel juhul ka optimaalsusest: et maksutulud omavalitsuse jaoks ei alaneks, kuid maksutõus ei oleks maaomaniku jaoks liiga järsk. Mitmel juhul ei jõutud peale hoiatuse saamist ka enam uusi menetlusi ette võtta. Põllumajandus- ja regionaalministeeriumi esindaja Kady-Ann Sutt ütles suvel aga Ärilehele, et omavalitsustele anti suvel piisavalt aega, et maksumäärades korrektsioonid teha ning mitmed omavalitsused koostöös ministeeriumiga määrad õigeks ka said.