Liisa Pakosta toppavast eelnõust: me soovime, et Eesti ettevõtted ei satuks ilma asjata surma äärele

Delfi Ärileht kirjutas hiljuti, et Eestile tiksub iga kuu 18 000 eurot trahvi, sest me ei ole vastu võtnud Euroopa Liidu konkurentsidirektiivi (loe siit). Valitsuses on Eesti 200 see, kes soovivat muudatusi ning ei ole nõus seda Justiitsministeeriumi esitatud kujul „ära koputama“. Pakosta ei pea õigeks, et loos jäeti eksitav mulje, justkui koguneks trahv nende süül ja et nad ei soovi õiglase konkurentsi eest seista.