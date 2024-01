Päev börsil: Euroopa aktsiad langevad

Mis veel toimus?

Euroopa ja USA

Reedel jätkasid Euroopa turud langust. Euro Stoxx 50 on langenud 0,50% ning Saksamaa DAX -0,40%. Aasta algus on toonud turgudele keskpankade suhtes ettevaatlikuma vaate ning ootused intressilangetuse osas on vähenenud. Kui detsembris oodati EKPlt tänavuse aasta lõpuks kuni 174 baaspunkti suurust intressilangetust, siis nüüd on see vähenenud 140 baaspunktini, kirjutab Bloomberg. Seda olukorras, kus EKP pole intressilangetustele veel vihjanud ning väidetavalt ka intressilangetusi arutanud.