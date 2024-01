TextMagic kasvatas aasta viimases kvartalis müügitulu, kuid kasutajate hulk langes

TextMagic AS on grupi emaettevõte, mis haldab B2B (business-to-business) tarkvara toodete portfelli. Grupil on kolm tütarettevõtet: TextMagic Ltd, Suurbritannia müügiüksus; TM Marketing Ops Srl, Rumeenia turundusüksus; ja Edicy OÜ, Voo platvormi haldav Eesti ettevõte.