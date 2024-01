Olukord Punasel merel pole rahunenud. IKEA tooteid võib tarneraskuste tõttu olla saadaval piiratud kogustes

Ärileht kirjutas eelmine nädal, et Punane meri, eelkõige Bab el Mandebi väin, on rahvusvahelise kaubaveo toimimiseks hädavajalik. See on olulisim kaubaühenduvus Euroopa ja Aasia vahel ning läbi sealsete alade transporditakse naftat ja gaasi Pärsia lahe rannikualadelt Euroopasse. Punase mere transporditee moodustab üle 12% maailma merekaubandusest.