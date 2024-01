Laenu hinda mõjutav euribor võttis uuel aastal suuna üles

Täna selgus, et euroala töötuse määr langes novembris tagasi rekordmadalale ehk 6,4% peale. Reutersi poolt küsitletud ökonomistid olid oodanud muutumatut ehk 6,5% töötuse määra.

Need andmed rõhutavad, miks EKP ei kavatse lähiajal intressimäärasid alandama hakata, kirjutab Bloomberg. Isegi majanduslanguse tingimustes on tööandjatel raskusi töötajate leidmisega, mis omakorda tõstab palku ja tekitav inflatsioonile tõusuriski, märgib väljaanne.

Kui 2023. aasta lõpetas 6 kuu euribor 3,861% peal, siis nüüd on see kerkinud tasemele 3,929%.

Koos aasta algusega on investorid enda ootuseid keskpankade osas leevendanud ning muutunud ettevaatlikumaks. Kui aasta lõpus oli turgude ootus, et EKP langetab tänavu intresse 174 baaspunkti, siis 5. jaanuari seisuga oli ootus langenud alla 140 baaspunkti, kirjutab Bloomberg.

Üldjoontes vastas see ootustele. Bloombergi koondatud ökonomistid prognoosisid, et näitaja tuleb just nimelt 2,9%, samas Reutersis oli ennustuseks 3%. Detailsemaid andmeid saad näha siit.