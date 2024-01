Äriregistrist kustutatud Kingitus.ee esitas avalduse firma ennistamiseks. „Palume vabandust tekkinud segaduse pärast“

Kingitus.ee OÜ tegevjuhi Kadri Lepiku sõnul esitas ettevõtte notar kolmapäeval avalduse Kingitus.ee OÜ ennistamiseks ja ettevõte loodab, et äriregister teeb vastava kande veel selle nädala jooksul. „Kuigi meie õigusnõustaja advokaadibüroost Lindeberg on seisukohal, et Kingitus.ee OÜ kustutati äriregistrist seadusevastaselt, soovime vaidluse asemel leida olukorrale võimalikult kiire lahenduse. Seetõttu palusime notaril esitada äriregistri seaduse järgi avalduse ettevõtte ennistamiseks äriregistrisse,“ ütles Lepiku.

Segaduse tekitanud aruanne on valmis

Kadri Lepiku kinnitas, et segadus registrikandega ei mõjuta ettevõtte igapäevatööd: kõik kinkekaadid kehtivad tavapäraselt ning ettevõte võtab kõigi oma kohustuste eest täieliku vastutuse. „Segaduse põhjuseks olev puuduv majandusaasta aruanne on tänaseks auditeeritud ja valmis registrile esitamiseks,“ kinnitas Lepiku.

„Palun klientide ja koostööpartnerite ees vabandust tekkinud segaduse pärast. Loodan, et meie juhtum kujuneb õpetlikuks näiteks kõigile ettevõtetele ja näitab, et majandusaasta aruande esitamisse tasub suhtuda suurema tähelepanuga,“ lisas Lepiku.

Delfi Ärileht kirjutas täna, et riik on asunud jõuliselt tegutsema ettevõtetega, kes jätsid majandusaruande tähtajaks esitamata. Esimesed paar tuhat patustanut, sh Kingitus.ee, on äriregistrist ka kustutatud. Ettevõtted on samas mures, sest ei leia aruande lukkulöömiseks vajalikku audiitorit.