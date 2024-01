Michal: Nordica müük selgub kahe nädala pärast

„Jaanuari jooksul suhtleb erinevate huvilistega erastamisettevõte Superia. Praegu on seatud eesmärk jõuda selleni, et mittesiduvad pakkumised esitatakse 26. jaanuariks. Seejärel saab kontrollida, kes on pakkumiste esitajad ja kas pakkumisi üldse tuleb,“ kommenteeris kliimaminister Nordica olukorda.

Michal tõdes, et kui ettevõte oleks strateegiline ja hoiaks Eestist ühendusi, võiksid nad kaaluda lisaraha juurde panekut. „Täna, nagu on ka avalikkusele, kõigile turuosalistele teada, ma siin midagi uut või üllatuslikku ei ütle, majandusolukord on sellele ettevõttele keeruline,“ sõnas ta.

Michal rääkis juba mullu aasta lõpus, et Nordica seis on väga keeruline ning et ettevõte kas tuleks erastada või lõpetada. Mullu oli ettevõtte üheksa kuu kahjum 11,9 miljonit eurot.

„Kohane on rõhutada, et kahest riigile kuuluvast lennundusega seotud ettevõttest on Nordica seis väga keeruline. On juba üldteada, et Nordica laienemisplaanid, mis varem tehtud, viisid ettevõtte langusesse,“ sõnas minister novembri alguses Ärilehele.

Otsus, et riik müüb probleemse lennufirma maha, tuli mullu aasta novembri keskel. Sellest saab pikemalt lugeda siit.