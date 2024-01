Läbimurre krüptoturul: bitcoini fondid said oodatud heakskiidu

Fondi heakskiidule järgnevas avalduses ütles SEC juht Gary Gensler, et see ei tähenda, et nad bitcoini toetavad või heaks kiidavad. “Investorid peaksid jääma ettevaatlikuks arvukate riskide suhtes, mis on seotud bitcoini ja krüpto väärtusega seotud toodetega.“