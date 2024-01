Enefit Volt ei jää pealtvaatajaks: ettevõte plaanib sel aastal ulatuslikult laieneda

Ignitise riigijuht Aleksandr Lilišentsev ütles, et aastaks 2026 plaanib Ignitis paigaldada Baltimaades kuni 3000 elektriautode laadimisjaama. „Praegu on Ignitis ONi võrgustikus üle 330 laadimispunkti, neist 12 asub Lätis. Eesti on samuti kiiresti tempot üles võtmas ja lähitulevikus näeme üle kogu riigi palju uusi ja võimsaid laadimisjaamasid,“ sõnas Lilišentsev.