Tesla peatab Lähis-Ida kriisi tõttu Saksamaal tootmise

Põhjuseks on tarneprobleemid, mis on tingitud Punasel merel toimuvast konfliktist, kus Iraani toetatud Houthid on viimastel kuudel rünnanud kaubalaevu. Seetõttu on mitmed maailma suured logistikafirmad mänginud oma mereveo transpordi ümber selliselt, et Punase mere asemel liiklevad laevad Aasiast Euroopasse ja vastupidi ümber Aafrika lõunatipu Hea Lootuse neeme. See aga pikendab oluliselt transpordiaega ja on kulukam.