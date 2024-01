Facebooki petturid on muutunud veel nutikamaks. „Ma elan Simuna külas. Ega te pahanda, kui tellin kulleriga?“

Kuigi vahepeal tundus nii siinkirjutaja kui turuplatsi aktiivse kasutaja hinnangu kui ka politsei- ja piirivalveametis registreeritud kelmuste järgi, et Facebookis tegutsevad küberkelmid on samuti jõulupuhkusele läinud, on nad nüüd tagasi ning veelgi aktiivsemad ja agressiivsemad. Vähe sellest, nad on parandanud nii oma eesti keele oskust kui ka teadlikkust Eestis asuvatest küladest. Toome näiteid nendega sel reedel peetud vestlustest ja viisidest, kuidas nad üritavad Eesti inimestelt raha välja pressida.