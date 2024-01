„On tunda, et inimesed on raskustes.“ Keeruline majanduslik olukord ja julgeolekuoht sunnivad üüriinvestorit vaatama Balti riikidest välja

Liikumine on sage, üürilise leidmine katsumus

Kinnisvaraanalüütik Risto Vähi sõnul on kinnisvarasse investeerimise tase praegu madal. Investeerivad pigem need, kel kogu raha n-ö taskust võtta. „Uute ja kasutatud korterite vahel on suurim erinevus see, et esimeste ehk uute korterite konkurents on pidevalt kasvanud, ning kuna üürihind on keskmisest kõrgem, siis on üürilist ka raskem leida. Järelturukorterid on soodsamad. Kuna praegu on hind väga tähtis, eelistavad üürnikud pigem neid,“ ütleb ta.