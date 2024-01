Potisepp: osade toodete tarbijahinnad on tõusnud oluliselt rohkem, kui käibemaksu tõusu osa

Toiduliidu juht Sirje Potisepp sõnas, et eelmistel aastatel toimunud sisendhindade kiire tõus mõjutas toiduainetööstusi oluliselt, kuid valdavalt ei olnud võimalik kiiresti sõlmida kokkuleppeid kaubandusega väljamüügihindade tõstmiseks. „Nii langes sektoris ettevõtete kasum kiirelt ja osad teenisid ka kahjumit, eelkõige lihatööstus ja pagaritööstus.“

Potisepp lisas, et eelmisel aastal olid hinnatõusud tööstuste poolelt marginaalsed või lausa olematud, lõpptoodete hinnad aga tõusid tarbijate endiselt märkimisväärselt. „Tooraine osas on piima hinda kogu aeg konkreetseks perioodiks fikseeritud lähtuvalt turusituatsioonist, börsitoorainete hinnakujundus on märksa keerulisem – kuna hinnatõusud toimusid lausa tundidega, fikseeriti pikaajalised lepingud konkreetse hinnaga ja ettevõtted võtsid olulise äririski – kes võitis, kes kaotas.“