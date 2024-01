Päev börsil: enne tulemuste hooaja algust valitsesid rahulikud meeleolud

Alternatiivbörsil First North toimus mõnevõrra äkilisemaid liikumisi, kuid nii nagu ikka, jäi kauplemismaht nende puhul enamjaolt väga väikeseks. Punktid Technologies aktsia langes 11,69% (kauplemiskäive 26 eurot), ELMO Rent 7,69% (kauplemiskäive 2911 eurot) ning Grab2Go 6,98% (kauplemiskäive 120 eurot).

Mis veel toimus?

Eesti roheinvesteeringute platvorm Grünfin teatas, et nende tiimiga liitub rahatarkuse ekspert ning endine rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch.

Euroopas on täna börsid valdavalt rohelises. Briti indeks FTSE 100 ja Põhjamaade OMX Nordic 40 on tõusnud 0,2%, Saksa DAX 0,6% ja Prantsuse CAC 40 1%.

USA-s on päev alanud erisuunaliste liikumistega. Dow Jones on langenud esimese veerandtunni järel 0,3%, samas kui S&P 500 on tõusnud 0,3% ja Nasdaq Composite 0,9%.