Ärileht kirjutas detsembris , et Temust odava kauba tellijad riskivad sunniviisilise tööjõu abil valmistatud esemete ostmisega.

Temu on USA veebiturg, mida haldab Hiina e-kaubandusettevõte PDD Holdings. Ettevõte pakub suure allahindlusega kaupu, mis tarnitakse tarbijatele enamasti otse Hiinast. Ka Eestis on see odavkaupa pakkuv platvorm jõuliselt kanda kinnitanud.