Delfi Ärileht palus Eesti pankade majandusekspertidel vaadata prognoosiga kaugemasse tulevikku kui vaid pool aastat või aasta. Ettevõtjad sooviks pikemat vaadet selle kohta, mis meid ees ootamas on. Eesti Panga esindaja Rasmus Kattai näeb, et Eesti ettevõtetel on hulganisti kasutamata võimalusi. Kõik madalal rippuvad õunad on veel korjamata.