Merko Läti tütarfirma konkurentsirikkumine ning võimalik 2,7 miljoni eurone trahv jäi jõusse

2021. aastal otsustas Läti konkurentsinõukogu , et Merko tütarettevõte SIA Merks rikkus konkurentsiseadust ning peab maksma ligi 2,7 miljonit eurot trahvi. Eile, 25. jaanuaril 2024 tegi haldusasjade Läti ringkonnakohus teatavaks oma otsuse, millega jäeti Läti konkurentsinõukogu otsus jõusse.

Läti konkurentsiameti sõnul saab salvestistelt järeldada, et ehitusettevõtted osalesid aastatel 2015-2018 vähemalt 12 hankel kokku ligi 687 miljoni euro ulatuses. Hangete jagamiseks kohtuti kolm korda aastas. Lisaks arutati ka hangete võitjaid, konkureerivatest hangetest loobumist jm. Kokku arutati konkurentsiameti sõnul ettevõtete poolt vähemalt 90 eri hanget.

Materjalidest järeldas konkurentsiamet, et ettevõtjad jagasid ennast kaheks: grupp nr 1 ja grupp nr 2, kes püüdsid hanked omavahel enam-vähem võrdselt ära jaotada, nii et mõlema poole summad oleks sarnased. SIA Merks kuulus esimesse gruppi ning tema osalus kokkulepetes kestis neli aastat ja kaheksa päeva.

SIA Merksi ei ole Lätis süüdistatud kartellikuriteos, märgib Merko. Erinevalt Eestist menetletakse konkurentsireeglite võimalikke rikkumisi Lätis haldusmenetluses, kus konkurentsinõukogu on korraga nii juhtumi uurija kui ka otsuse tegija. Süüdistatav ettevõte saab otsuse vaidlustada halduskohtus, kuid erinevalt süüteomenetlusest on sisuliselt tegemist ümberpööratud tõendamiskoormusega ehk ettevõte peab tõendama, et ei ole süüdi.