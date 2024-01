Päev börsil: Prantsuse luksuskaupade tootja aktsia läks taas lendu

Mis veel toimus?

Euroopas on börsid valdavalt tõusuteel. Eriti jõudsalt on kerkinud Prantsuse börsiindeks CAC 40 (+2,2%), mida veab luksuskaupade tootja LVMH (+12,1%). Kui LVMH aktsia näitas eelnevatel aastatel tugevat tõusu, siis see peatus eelmise aasta suvel ning aktsia pöördus langusesse. Täna teatas ettevõte aga neljanda kvartali tulemustest, kust selgus, et ettevõtte müügitulu oli oodatust suurem, kokku 86,2 miljardit eurot. Sealhulgas plaanib ettevõte tõsta dividendi: kui varem oli see 12 eurot aktsia kohta, siis nüüd pakutu kohaselt 13 eurot.