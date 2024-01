EstLink 2 rikkekoht ei ole jätkuvalt teada. Selle leidmiseks võib minna nädalaid

Elering teatas täna, et Eesti ja Soome elektrisüsteemi haldurid Elering ja Fingrid jätkavad riikidevahelise elektriühenduse EstLink 2 rikkekoha otsinguid. Eesti-Soome elektriühenduse EstLink 2 rikkekohta ei õnnestunud eilse jooksul välja selgitada ning tööd jätkuvad nädalavahetusel.

ERR kirjutas eile , et Eleringi hinnangul võib rikke leidmiseks minna kuni nädalaid ja parandamiseks koguni kuid.

Elering lisas tänases pressiteates, et Eesti elektrisüsteem töötab tõrgeteta ning varustuskindlusele pole ohtu.

EstLink 2 on rikke tõttu tööst väljas

Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Liis Eiser ütles Delfile , et rikke põhjust pole teada, kuid seda uuritakse. Seda, kas rike on inimtekkeline pole praegu teada, samuti pole teada rikke asukoht.

Aasta alguses oli Eesti-Soome elektriühendus EstLink 2 samuti rikke tõttu tööst väljas. Eesti ja Soome vahel on kaks Estlinki alalisvooluühendust, mis on moodustatud merekaablitest ja mille summaarne ülekandevõimsus on 1000 megavatti. Estlink 1 võeti kasutusele 2006. aastal ja Estlink 2 2013. aastal.