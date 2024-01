Homne elektri börsihind püsib madal. Kõrgem hind on õhtutundidel

Päeva esimestel tundidel püsib elektri börsihind alla 50 euro megavatt-tunni kohta. Hommikul kell 8-10 on elektri börsihind veidi üle 100 euro. Pärast seda hind langeb. Õhtutundidel kell 17-21 on hind taas üle 100 euro megavatt-tunni kohta.

Kõige odavam on börsihind homme kell 02-03, makstes 47,26 eurot, kõige kallim aga õhtul kell 18-19, 127,33 eurot megavatt tunni kohta.

Soomes on homme elektri börsihind odavam kui Eestis. Päeva esimestel tundidel on miinushinnad. Maksimumhind on 21,75 eurot megavatt-tunni kohta.