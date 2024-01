Päev börsil: keskpanga intressilangetust oodatakse aprillis

Mis veel toimus?

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid esmaspäeval selget suunda leidnud ei ole. Regiooni laiapõhjaline aktsiaindeks Stoxx 600 on päeva jooksul kõikunud nii pluss- kui miinuspoolel ning on nullpiiri lähedal. Saksamaa DAX on langenud 0,40%.

Euro on dollari vastu langenud täna 0,41% ning jaanuari jooksul pea 2%, mille taga võib näha suurenenud ootust, et Euroopa Keskpank võib enda intresse langetada pigem varem kui hiljem. Prantsuse keskpanga ametnik Francois Villeroy de Galhau viitas nädalavahetusel, et intressilangetused on võimalikud igal kohtumisel ning tulevastel kohtumistel on kõik variandid võimalikud. Nüüd oodatakse esimest intressilangetust aprillis. See pani investorid ostma Euroopa võlakirju.