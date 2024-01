Kes raputab kriitika peale tuhka pähe, kes õigustab end. Kliimaministeerium: mitmed riigikontrolli etteheited on aegunud

Riigikontroll märgib oma täna avalikustatud tuuleenergia auditis, et praeguse seisuga on suhteliselt kaheldav, et Eesti suudab 2030. aastaks oma taastuvenergia tootmist tänasega võrreldes kolmekordistada nagu on kokku lepitud riiklikes taastuvenergia eesmärkides. Kuigi nii kliimaministeerium kui ka regionaal- ja põllumajandusministeerium on mõneti kiirendanud tuuleparkide rajamist, on tegemist olnud väikese mõjuga sammudega. Riigikontrolli hinnangul seni rakendatud ja teadaolevaid meetmeid arvestades vajalikus mahus tuuleparke 2030. aastaks tõenäoliselt ei valmi.