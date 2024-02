Kristjan Liivamägi lahkub Eesti populaarseimast podcast’ist: seda kõike on lihtsalt liiga palju

Seejuures rõhutab Liivamägi, et „Rahareede“ jätkab siiski tegevust ja jätkab ilmumist iga reede. „Lihtsalt „Rahareede“ läheb edasi tugevamalt,“ möönab Liivamägi. Seepeale oponeerib Teller, et selles osas ta lõpuni kindel ei saa olla. „See on olnud ikkagi tiimisport ja me oleme seda koos teinud: kuidas saab siis olla, et üks inimene on tugevam? „Rahareede“ identiteet on olnud ikkagi see, et me teeme seda koos,“ lausub Teller.