Arendaja vastus kriitikale: Eestil seisab selles vallas ees sama suur kasv, kui toimus Taanis viie ja Soomes kolme aastaga

Erinevalt tuuleenergia assotsiatsioonist ja Enefit Greenist, kes ütlevad, et see eesmärk on siiski täidetav, kuid ennekõike meretuuleparkide abil, väidab Sunly, et see eesmärk on täidetav ka maismaale tuule-, päikese- ja hübriidparkide rajamise kaudu. „Maismaatuulepargid täidavad Eesti 2030. aasta taastuvelektri eesmärgi, isegi kui planeeritud projektidest realiseeruvad vaid pooled,“ põhjendab Pilar.