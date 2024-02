Ebarealistlik majanduskasvu plaan. Ettevõtjad: vähemat pole mõtet plaanida

Delfi Ärileht tegi eelmisel nädalal ülevaate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) kokku kirjutatud majanduspoliitika pikaajalisest plaanist. Dokument on nagu ettevõtjate ilus unistus. Selles lubatakse muuta kõike seda, mille eest ettevõtjad on seni riiki ja valitsust siunanud. Kõige krooniks on eesmärk kahekordistada Eesti majandus 2035. aastaks. Riisalo poliitilised konkurendid vihjavad, et ta võiks oma lubaduse läbi arvutada. On ju ebareaalne, et meie järgmise kümne aasta majanduskasv on igal aastal 8–9%. See pole lihtsalt võimalik.