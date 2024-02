Luminori peaökonomist: Tiit Riisalo majanduse kahekordistamise plaan 2035. aastaks on võimatu eesmärk

Delfi Ärileht tegi eelmisel nädalal ülevaate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) kokku kirjutatud majanduspoliitika pikaajalisest plaanist. Selles lubatakse muuta kõike seda, mille eest ettevõtjad on seni riiki ja valitsust siunanud. Kõige krooniks on eesmärk kahekordistada Eesti majandus 2035. aastaks.

Ettevõtjate sõnul on eesmärk intrigeeriv ja vähemast poleks mõtet mõelda. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles aga, et majanduse kahekordistamine on peaaegu võimatu eesmärk, kui soovitakse samal ajal ka tegelikult elanike elujärge parandada.