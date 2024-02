Päev börsil: pankade aktsiad tõusid, Saunum jätkab kukkumist

Euroopas on börsid enamjaolt punases. Prantsuse indeks CAC 40 on langenud 0,2%, Saksa DAX ning Briti FTSE 100 on kukkunud 0,6%. Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 on tõusnud aga 0,8%. Indeksisse kuuluvatest ettevõtetest on enim tõusnud tuuleenergiafirma Vestas, mille aktsia on kerkinud 5,5%.

USA-s on päev alanud positiivselt, kui kolm suurimat indeksit on kõik tõusuteel. Esimese kolmveerandtunni järel on Dow Jones kerkinud 0,4%, Nasdaq Composite ja S&P 500 0,7%. Eriti edukas päev on täna päikeseenergiafirma Enphase Energy aktsia jaoks, mis on tõusnud 17%. Kehvemini on läinud tarkvarafirmal Dayforce, mille aktsia on kukkunud 8,1%.