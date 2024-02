Coop Panga finantsjuht: intressimäärade langetus annab kindlasti hapnikku peale kogu majandusele

„Üllataval kombel on inimeste ja ettevõtete hakkama saamise võime väga hea. Me oleme varasemates prognoosides, laenukahjumi provisjonimudelites igal pool arvestanud ja kartnud seda, et äkki hakatakse võlgu jääma ja äkki tulevad halvad laenud, tulevad mingid pankrotid. Kõike seda pole juhtunud peaaegu üldse, võib-olla on olnud mingid väikesed võbelused siin ja seal,“ sõnas Truu saates „Tark Investor“, lisades, et sektoriti võib pilt küll erineda.

Viimastel kuudel on Truu muutunud majanduse tuleviku osas pigem optimistlikumaks, nähes, et mõned makromajanduslikud näitajad on hakanud ka viitama, et langus võiks läbi saada. „Teine põhjus on ka kindlasti see, et näeme tõesti, et inflatsioon saab üle Euroopa tasakesi kontrolli alla, mis annab märku sellest, et hakatakse intressimäärasid langetama ja see kindlasti annab hapnikku peale kogu majandusele.“

Kui eelmisel aastal tervikuna kasvas panga laenuportfell kokku 15%, siis aasta lõpus kasv kängus, kahanedes viimases kvartalis 0,2%. „Seda juhib muidugi laenunõudlus. Laenuportfelli kasv oli tõesti teises kvartalis läbi aegade suurima kasvuga, tegime rekordi. Selle taga oli veel turul valitsev täiesti tugev laenunõudlus pluss meie enda mõned õnnestunud tehingud. Ja neljas kvartal oli kõik see asi tagurpidi: turul oli selgelt laenunõudluse jahtumine, eriti mis puudutab ärilaenu. Meie kodulaenude portfell kasvas ka neljandas kvartalis tegelikult täiesti viisakalt,“ sõnas Truu.

Truu tõi välja, et portfelli mahtu mõjutas ka mõningate ettevõtete otsus vähendada oma laenukoormust, makstes enneaegselt laene tagasi, kuna sellises intressikeskkonnas tundus see mõistlik. „Kui kliendil on liigselt raha, siis selle asemel, et hoida seda kuskil vedelemas, siis ta pigem maksab tagasi oma kohustusi.“