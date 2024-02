Kasiinos väidetavalt miljoneid eurosid maha mänginud BaltCapi endine partner vahistati Leedus

Vilniuse linnakohus kinnitas esmaspäeva pärastlõunal, et Stepukonis peeti tõesti kinni laupäeval. Kohtu otsuse kohaselt on õigus hoida teda vahi all 14 päeva.

Väidetavalt peitis Stepukonis end Ukrainas, kuid BaltCapi partner Simonas Gustainis ei uskunud seda, kuna dokumentidesse sisse vaadates võis näha, et Stepukonis on pidevalt valetanud. „Seal on nii palju valesid, et sa ei usu enam midagi,“ sõnas Gustainis Leedu Delfile eelmisel nädalal. „Võib-olla näeme teda Pariisis.“