Päev börsil: Hepsor teatas tulemustest, Baltic Horizon Fund avas tulevikuplaane

Kinnisvarafirma Hepsor teatas, et teenis mullu 41,1 miljonit eurot müügitulu ning 3,5 miljonit eurot puhaskasumit, millest emaettevõtte omanikele kuulus 1,2 miljonit eurot. Kasum oli mõnevõrra väiksem kui kinnisvaraarendaja varem prognoosis.

Enlight Research uuendas EfTEN Real Estate Fundi aktsia analüüsi ja aktsia hinnasihti. Analüüsi baasstsenaariumi kohaselt on aktsia õiglane väärtus 22,79 eurot. See on 0,95 eurot kõrgem Enlight Research’i poolt augustis avaldatud analüüsist.