Prokuratuur ei alusta praegu teadaoleva info põhjal Nordica juhtimisvigade uurimiseks kriminaalmenetlust

„Prokuratuurile teadaoleva info põhjal ei ole olnud alust kriminaalmenetluse alustamiseks. Avalikult kättesaadav erikontrolli raporti kokkuvõte on sedavõrd üldine, et selle põhjal ei ole võimalik langetada otsust kriminaalmenetluse alustamise või alustamata jätmise kohta,“ ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius ERR-ile.

„Kui meieni jõuab detailsem info, milles on viiteid võimalikule kuriteole, saame pärast selle analüüsimist otsustada, kas on alust kriminaalmenetlust alustada,“ lisas Sinkevicius.

Mullu juulis tuli avalikuks, et Nordica majandusnäitajad on muutunud väga lühikese aja vältel tugevalt negatiivseks. Seetõttu viidi ettevõttes läbi erikontroll, et tuvastada negatiivse majandusseisuni viinud asjaolud.