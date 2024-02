Riik andis konkurentsiametile viimaks suuremad õigused

„Muudatusega kaitseme tarbijaid ja ausaid ettevõtjaid nende eest, kes turgu tahtlikult moonutavad. Tavatarbijale avaldub see peamiselt madalamate hindade, kvaliteetsemate toodete ja teenuste ning laiema sortimendi näol,“ selgitas muudatuse eesmärki justiitsminister Kalle Laanet.

Trahv kuni 10 protsenti ettevõtte kogukäibest

Laaneti sõnul on koalitsiooni osapooled jõudnud eelnõuga kompromissini, et ECN+ direktiivi ülevõtmiseks antakse trahvi määramise õigus kohtule. „Eelnõu on nüüd üle antud riigikogule, kus saab jätkata arutelusid,“ märkis justiitsminister.