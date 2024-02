Võrklaev: Eesti Energia osaline erastamine parandab ettevõtte finantspositsiooni

Taastuvenergiaettevõtte Enefit Green AS-i sisenes börsile 2021. aastal ning on seal hetkel 22,8% osalusega. Plaanis on täiendava osa erastamisega edasi liikuda, valitsuselt on mandaat müüa börsile osalus kuni 49% ulatuses. Börsilt raha kaasamiseks on oluline leida sobivaim ajastus nii ettevõtte kui majanduskeskkonna vaates.