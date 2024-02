Tallinna Kaubamaja maksab poolteist miljonit eurot rohkem dividendi kui mullu

Tallinna Kaubamaja Grupi suurimaks dividendisaajaks on emafirma NG Investeeringud, millel on enam kui 400 omanikku. NG Investeeringute üheks suurimaks omanikuks on TKM Grupi nõukogu esimees Jüri Käo, kellele kuulub kaudselt umbes 4,77 miljonit TKM Grupi aktsiat. Seega on talle omistatav dividend umbes 3,4 miljonit eurot.

FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia