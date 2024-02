Pakendikeskuse geniaalseid reklaame tegeva agentuuri juht: head nalja on meie ümber väheks jäänud

„Eks sellele koostööle on tekkinud aja käigus oma selge formaat ja töökorraldus. Sisuliselt teeme Pakendikeskuse turundust ühisloomena. Meil on väga hea koostöö – mõlemad osapooled pakuvad ideid välja ja siis jääb vaid otsustada, kas sobib või ei sobi. Enamikul juhtudel sobib,“ ütleb Multer reedeses LP loos . Ta arvab, et Pakendikeskuse reklaamide fenomeni taga on ühiskonna nõudlus hea huumori järele.

„Head nalja on meie ümber jäänud väga väheks. Ei ole sellist Pikri ajastu joonte vahelt loetavat ühiskonnakriitikat või televisioonis enam häid naljasaateid. Tegelikult on meil kohaliku nalja defitsiit ja Pakendikeskus väga hästi täidab seda kohta. Geniaalne on see, et seal ei tehta lihtsalt nalja, vaid seal taga on oma toote ja brändi kommunikatsioon,“ selgitab Multer. Kõik see aga eeldab mõlemalt poolelt meeletut operatiivsust.