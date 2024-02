Eesti parima reklaamiagentuuri juht: paraku on linnapilt täis ebaefektiivseid riigi tellitud reklaame

„Oma ülesehituselt on paremaid ja halvemaid hankeid, aga on ka hankeid, mille puhul on hinnakomponent väga suur,“ põhjendab Multer reedeses LP loos . Reklaamimaailmas tähendab hind tundide mahtu: see, kes pakub madalamat hinda, panustab tellitud töösse vähem aega.

„Lõpptulem on see, et meie linnapilt on täis nullefektiivsusega riigipoolseid kommunikatsiooniakte stiilis „ära sõida tõuksiga purjus peaga“,“ räägib Tabasco juht. Samal ajal kasutatakse nendeks kampaaniateks, mis on väga suure mahuga, maksumaksja raha. „See on meie raha eest tehtud reklaam, mis aga ei täida oma kommunikatiivset eesmärki, kuna hanke kriteeriumid on niiviisi üles ehitatud, et ei võida parim lahendus,“ nendib ta.