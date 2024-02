Pangad toetavad Eesti Panga laenude üleviimise ettepanekuid, kuid ootuseid on veelgi

„Turumajandusele omaselt soosiks lihtsam kodulaenude liikuvus pankade vahel konkurentsi ning parandaks tervikuna pangandussektoris pakutavat kvaliteeti ja laenutingimusi. Euroopas on häid tulemusi näidanud see, et kodulaenu tingimusi ei fikseerita terveks laenuperioodiks, ehk 25 aastaks, vaid seda tehakse 3-5 aastaste sammudena, mis võimaldab saada regulaarselt osa hetke parimatest tingimustest. Ka kümnetes eurodes kodulaenu kuumakse muutus võimaldab laenuperioodi jooksul võita tuhandeid eurosid, kuid selleks ei peaks refinantseerimise kulu seda võitu n-ö ära sööma,“ sõnas Hallang. Ka notarite roll ja kinnisvara hindamise vajalikkus tuleks kodulaenude finantsseerimisel üle panga esindaja sõnul üle vaadata.

SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallangu sõnul on täna kodulaenude refinantseerimine, ehk üleviimine ühest pangast teise, on Eestis võimalik, kuid küllalt kallis. “Seega jääb tarbijal, hoolimata paremate laenutingimuste saamisest konkureerivast pangast, muudatus sageli siiski tegemata. Kui kodulaenude liikuvus oleks paindlikum, võidaksid sellest nii tarbijad kui ka pangad ja seeläbi tugevneks kogu finantseerimissektor,“ rääkis Sille Hallang.

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon on tulnud välja mitme ettepanekuga, mis muudaksid inimeste jaoks kodulaenu üleviimise ühest pangast teise panka kiiremaks, lihtsamaks ja soodsamaks. Ettepanekute elluviimine parandaks laenuturu toimimist ja soodustaks konkurentsi panganduses, kuid see eeldab osaliselt seadusemuudatusi.

Tugevam konkurents toetaks kogu finantssektorit

Pangavahetuse lihtsustumine ei ole oluline vaid tarbija vaatest, vaid on SEB esindaja sõnul iseäranis oluline kogu finantssektori tarvis. „Tugevam kodulaenude konkurents soosiks ka teiste finantsteenuste innovatsiooni ja parandaks kogu teenussektori toimimist - lõppkokkuvõttes ei vaheta ju tarbijad panka vaid ühe laenu pärast, pigem otsitakse lisandväärtust, mida konkurendi juures pakutakse,“ nentis Hallang. „Näeme, et laenuturu paindlikkus oleks meile ka äriliselt kasulik, sest laenumarginaale on madalal hoidnud reeglina välismaised pangad nagu SEB, kellel on parem ligipääs odavamale rahale,“ täiendas Hallang.

Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebase tõdeb, et kui laenu ületoomine teisest pangast oleks kliendi jaoks notaritasude ärajäämise tõttu odavam, siis mõjuks see konkurentsile hästi. „See muudaks kliendid aktiivsemaks ja näeksime Luminoris refinantseerimise huvilisi veelgi enam,“ märkis Rebane.

Mis puutub aga euriboriga seotuse pikkust või intressipakkumist, siis mõlemad eelmainitud pangad pakuvad täna võimalust siduda oma laenuleping nii 3, 6 kui ka 12 kuu euriboriga või võimalust ka baasintressimäär pikemaks ajaks fikseerida.

Laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on kolmekuuline etteteatamine Hallangu sõnul otstarbekas, kuna laenutingimused on mitmekümneks aastaks fikseeritud. Sellisel juhul on kolm kuud mõistlik aeg pangal laenuressursi vabastamiseks. Kui uus praktika oleks selline, et tingimusi vaadatakse üle 3-5 aasta tagant, siis ei oleks etteteatamise nii pikk tähtaeg tema sõnul enam vajalik.